تأجيل حفل جوائز “غولدن غلوب” إلى فبراير 2021

متابعة بتجــــــــــرد: قال منظمو الحفل السنوي لتوزيع جوائز غولدن غلوب للسينما والتلفزيون، اليوم، إنه تأجل إلى فبراير 2021.

وسيقام حفل غولدن غلوب، الذي يمثل بداية موسم جوائز هوليوود، في 28 فبراير المقبل بدلاً من موعده المعتاد في الأحد الأول من يناير.

واتُخذ قرار تأجيل غولدن غلوب بعد تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار شهرين إلى 25 أبريل المقبل، بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الترفيه.