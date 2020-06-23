جاستن بيبر يردّ على اتهامه بالاعتداء الجنسي ويلجأ للقضاء

متابعة بتجــــــــرد: نفى مغني البوب جاستن بيبر مزاعم امرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها عام 2014، مقدماً فواتير وأدلة أخرى، قال إنها تثبت أنه من المستحيل وجوده في فندق بولاية تكساس الأمريكية، زعمت المرأة بأنه مسرح الحادث.

وذكر المغني الكندي (البالغ 26 عاماً) في سلسلة تغريدات مطولة على تويتر: “هذه القصة غير حقيقية” مضيفاً أنه سيتخذ إجراءً قضائياً.

وقال بيبر: “هذه القصة مستحيلة وفقاً للواقع ولذلك سأعمل مع تويتر والسلطات لاتخاذ إجراء قانوني”.

وكانت امرأة تدعى دانييل اتهمت بيبر على تويتر، السبت الماضي، بالاعتداء الجنسي، وقالت المرأة إنه اعتدى عليها في فندق بمدينة أوستن في ولاية تكساس يوم التاسع من مارس عام 2014 بعد وصوله فجأة لحضور مهرجان موسيقي.

وقدَّم بيبر، أمس الأحد، فواتير فندق ورسائل بريد إلكتروني وتقارير إخبارية قال إنها تثبت أنه كان يقيم مع صديقته آنذاك سيلينا غوميز وأصدقاء آخرين في مواقع مختلفة بأوستن في يوم الاعتداء المزعوم.