عاصي الحلاني يفاجئ جمهوره بصورة قديمة.. هكذا كان أولاده في طفولتهم

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني متابعيه بصورة قديمة نشرها على حسابه على “تويتر” وظهر فيها برفقة زوجته كوليت وأولادهما الثلاثة ماريتا ودانة والوليد. واثار هؤلاء الاهتمام بالتغير الذي طرأ على أشكالهم منذ الطفولة حتى اليوم.

وتفاعل مع الصورة الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بأجواء المحبة والتعاون التي تسود أوساط افراد الأسرة. وتعليقاً عليها كتب عاصي: “المال والبنون زينة حياة الدنيا. صورة من الذكرايات الجميلة مع الحبايب”.

ويذكر أن كلاً من أولاد الحلاني احتفل بعيد الأب على طريقته. ونشر الوليد فيديو له وهو يقبله فيما نشرت ماريتا على حسابها على “إنستغرام” صورة لها مع والدها وهي تطعمه الفوشار. أما دانة فنشرت صورة سيلفي التقطها الفنان بنفسه وظهرت فيها برفقته مع شقيقتها وشقيقها.

على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “رجعتيني لبدايتي”. وتعتبر هذه الأغنية، هي الثانية التي يصدرها عاصي من ألبومه الجديد والمرتقب طرحه خلال موسم الصيف الحالي. الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى ومن المقرر أن يصوّرها عاصي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية “بعشقك”.

ويحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، حيث حقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة.