بعد الأوسكار، تأجيل حفل غولدن غلوب بسبب كورونا

Jun 23, 2020
تأجل الحفل السنوي لتوزيع جوائز غولدن غلوب للسينما والتلفزيون إلى شباط/فبراير 2021.
وسيقام حفل غولدن غلوب، الذي يمثل بداية موسم جوائز هوليوود، في 28 شباط/فبراير بدلاً من موعده المعتاد في الأحد الأول من شهر كانون الثاني/يناير كانون.
واتُخذ قرار تأجيل غولدن غلوب بعد تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار شهرين إلى 25 نيسان/أبريل بسبب آثار فيروس كورونا المستجد على صناعة الترفيه.
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