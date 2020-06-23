بعد الأوسكار، تأجيل حفل غولدن غلوب بسبب كورونا

تأجل الحفل السنوي لتوزيع جوائز غولدن غلوب للسينما والتلفزيون إلى شباط/فبراير 2021.

وسيقام حفل غولدن غلوب، الذي يمثل بداية موسم جوائز هوليوود، في 28 شباط/فبراير بدلاً من موعده المعتاد في الأحد الأول من شهر كانون الثاني/يناير كانون.

واتُخذ قرار تأجيل غولدن غلوب بعد تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار شهرين إلى 25 نيسان/أبريل بسبب آثار فيروس كورونا المستجد على صناعة الترفيه.