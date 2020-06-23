الوليد الحلاني يثير قلق محبيه بجرح بالغ في كتفه، اعرف القصة

أثار الفنان الوليد الحلاني قلق متابعيه على صحته وذلك بعدما نشر صورة له في حوض السباحة عبر حسابه على انستغرام، حيث ظهر وقد تعرض لإصابة بالغة جداً في كتفه.

وبعدما انهالت عشرات التعليقات المستوضحة حول أسباب الاصابة، ردّ الوليد الحلاني على احد المتابعين، كاشفاً انه تعرض لكسر في كتفه منذ فترة وخضع لعملية جراحية والآن أصبح بصحة جيدة وقال “الحمدالله صرت منيح كنير”.

من جهة أخرى، يتجدد التعاون بين الوليد الحلاني ولايف ستايلز ستوديوز بعدما نجحا لأول مرة مع بعضهما في فيديو كليب “عم يسألوا” وذلك من خلال أغنية جديدة أسمعها الحلاني لصاحب الشركة رجل الأعمال فهد الزاهد على هامش تواجدهما في لندن منذ أشهر قبل ازمة كورونا.

وكان فيديو كليب “عم يسالوا” قد وقعه المخرج عادل سرحان ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تؤمن وتدعم المواهب المميزة والمتفوقة بحسب صاحب الشركة المنتج فهد الزاهد.