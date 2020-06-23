أحمد زكي مابين شروط الجمهور وحساسية النجوم

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"الخليج 365" من الرياض: بمجرد ما أن أعلن محمد رمضان عزمه بالقيام ببطولة مسلسل أحمد زكي، والخلافات والنقاشات تدور حول من يؤدي دور البطولة، وفيما إذا كان آسر ياسين وعمرو سعد يمثلان إختياراً أفضل لأداء الدور.

برأينا رمضان هو الأحق بذلك خاصة وأن معرفتنا به كانت عن طريق مسلسل السندريلا عندما أدى فيه دور أحمد زكي .

نقول أن النقاشات تركزت حول من سيؤدي دور البطولة، ولكن المشكلة برأينا تتجاوز ذلك بكثير، فقد يصبح تقبل الجمهور والنجوم ممن عاصروا أحمد زكي وعاشوا تجارب عديدة معه عقبة رئيسية في طريق هذا المشروع.

فأسئلة كثيرة تدور في خلدنا مثل كيف ستظهر علاقته مع هالة فؤاد؟ كيف سيتم تناول علاقته المتوترة مع عادل امام؟ كيف سيتم التطرق الى صراعه مع المخرجين؟ وهل سيجروء كاتب العمل الى الوقوف على تفاصيل علاقاته المتعددة مع رغدة ويسرا ومحمد خان وممدوح وافي.

أسباب إختياره السكن فيفندق عيوبه الشخصية من شرهه للتدخين والكحول وغيرها .. أفلامه العديدة التي بدأ فيها ولم يكملها .. مزاجيته الدائمة حتى في تعامله مع الجمهور .. خلافاته مع المنتجين وغيرها الكثير والكثير ..

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نحن نأمل دوماً من أي سيرة ذاتية أن تقترب قدر الإمكان من الواقع، وتقدم لنا العيوب والحسنات دون تجميل، مثل مسلسل أم كلثوم .. الذي صورها كملاك في صورة بشر الجميع يخطئ في حقها وهي تدير لهم خدها الآخر .

ولو فرضنا أن صناع العمل نجحوا في الغوص بهذه التفاصيل هل سيقبل الجمهور بذلك؟ ـ اذا افترضنا قبول النجوم وهذا غير متوقع ـ ؟!

نذكر عندما عرض مسلسل السندريلا بطولة منى زكي كان هناك العديد من المشاهد مابينها وبين زوجها أو أصدقائها وكأس الخمر لا تفارق يدها. وقتها ضجت المنتديات وصفحات الإنترنت بالهجوم على صناع المسلسل بحجة تشويه تاريخ السندريلا!!

إذاً نحن أمام مشكلة تقبل الجمهور لظهور المشاهير بشكل إنساني واقعي دون المبالغة في التقديس أو الوصاية الدينية وفرض وجهة نظره على صناع المسسل .

على قدر الحماسة يأتي التوقع، التوقع لمشاهدة تفاصيل اختياره لأفلامه، علاقته مع عاطف الطيب، الإضاءة على حقبة تاريخية مهمة وهي سينما الثمانينات والتسعينات خاصة وأن كاتب العمل بشير الديك من صناع وشهود تلك المرحلة، وهو لاشك مؤلف كبير ورفيق درب بالنسبة لأحمد زكي. وإن كان حديثه خلال إطلالة متلفزة مع الإعلامي وائل الإبراشي أثار بعض علامات الإستفهام، عندما أعلن بأنه لن يتطرق لحياة أحمد زكي الشخصية.

ويبدو أنه آثر البعد عن المشاكل في هذا النهج خصوصاً مع إعلان الورثة أنهم يشترطون موافقتهم على السيناريو ولن يقبلوا بعمل يمر دون أن تكون لهم كلمة فيه.

وحسب آخر الأخبار وافق محمد شاكر خضير مبدئياً على إخراج العمل، بإنتظار الموافقة النهائية مع تبلور ملامح المشروع أكثر، ولا شك أنه خيار مهم جداً وإضافة للمسلسل بسبب تجاربه الدرامية المميزة في الينوات الأخيرة.

أمامنا مايقارب 11 شهرا ً ستكون حافلة بالأخبار اليومية عن المسلسل وسيطول الحديث والنقد بعد عرضه كذلك ولاشك أن صناع العمل وضعوا أنفسهم في موقف لايحسدون عليه اطلاقا ً.