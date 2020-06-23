الفنّانة المغربيّة جيهان بوكرين تُطلق ألبومها الجديد ديما لاباس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: أطلقت المُغنّية والكاتبة والمُلحّنة جيهان بوكرين ألبومها الجديد بعنوان "Dima Labbas " أي "دائماً بخير" بالتعاون مع "Universal Music MENA".

وصفت جيهان"Dima Labbas"- الذي يمزج بين موسيقى الريغي والروك والـ"بوسا نوفا" - برحلةٍ تحمل من خلالها الموسيقى والإيقاعات العالميّة المغرب حول العالم.

وقالت أنّ هذا الألبوم عزيزُ جداً على قلبها فهو جسرُ بين جذورها وحاضرها من جهةٍ وبين ماضيها ومُستقبلها من جهةٍ أخرى. وهو يحمل طابعاً شخصياً كونه ثمرة قصّة حبّ طويلة عاشتها مع الموسيقى وتخلّلتها الكثير من التقلّبات والرجوع إلى الذات.

كما أضافت أنّ هذا الألبوم ينقل أيضاً مُختلف الحالات النفسيّة التي مرّت بها من حنين وشوق إلى بلدها الأمّ أضف إلى أفراحها وأحزانها أو حتى غضبها وتهوّرها.

وختمت بوكرين بالقول:"يعكس ألبوم"Dima Labbas " الإيجابيّة ومزيج الألوان الفرحة التي تتميّز بها المغرب. إنّه رحلةٌ حول المدن التي عشت فيها أو قصدتها أو حتّى نسجتها في مُخيّلتي. وأتمنّى أن يُحاكي المُستمعين وأن يثير فضولهم لزيارة المغرب والتعرّف عليها وإكتشاف جوانبها الأخرى. وأنا أردت أيضاً أن أنقل من خلال هذا العمل نظرتي التفاؤليّة للعالم الذي سيكون "دائماً بخير".

يُذكر أنّ ألبوم "Dima Labbas" يتضمّن 6 أغنيات وهي "حورية" من كلمات وألحان جيهان بوكرين، "خلّيني عليك" من كلمات وألحان جيهان بوكرين، "مدا بيّا" من كلمات جيهان وأيّوب بلمُقدّم وألحان جيهان ومهدي نعامي وتوزيع زكريّا مسرور وطه سهاقي، "قسّاني" كلمات وألحان جيهان بوكرين وزكريّا مسرور، "فرحة" كلمات جيهان وأيّوب بلمُقدّم وألحان جيهان وزكريّا مسرور وتوزيع موسيقيّ زكريّا مسرور وسليم عمور وأخيراً "ضحاك لدنيا" كلمات جيهان بوكرين وأيّوب بلمُقدّم وألحان جيهان وزكريّا مسرور.

