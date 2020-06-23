جنى روحانا تستعد لإطلاق "يقبرني أنا"

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"الخليج 365" من بيروت: تستعدّ الفنانة اللبنانية جنى روحانا لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "يقبرني أنا" وقامت بالترويج له عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

الفيديو حيوي جدّاً يعكس أجواءً صيفية مفعمة بالرقص والألوان والأمل. كما يدلّ الفيديو على أجمل حفلات الصيف الليلية في لبنان.

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