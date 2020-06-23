خمس إطلالات شبابية لروان عليان بأحدث أغنياتها "ارتباك اعصاب"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت شركة لايف ستايلز ستديوز أحدث أغنيات المغنية الفلسطينية الشابة روان عليان بعنوان "ارتباك اعصاب" في تعاون جديد بينهما. تظهر عليان في العمل المصور للأغنية بخمس إطلالات شبابية، وتم تصوير الكليب مطلع شهر أذار/ مارس داخل استديوهات شركة Retina Films في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد. "ارتباك اعصاب" باللهجة المصرية، بقالب غنائي سريع على إيقاع المقسوم، من كلمات خالد ممدوح والحان مصطفى الشعيبي وتوزيع توما.

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