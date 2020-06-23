ديزني تحول عرض برودواي الشهير "هاميلتون" الى فيلم سينمائي

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت "ديزني" النقاب عن الإعلان الترويجي الخاص بفيلم "هاميلتون" الذي ينطلق عرضه عبر منصتها الجديدة "ديزني بلاس" في الثالث من يوليو المقبل.

لتقوم الشركة العملاقة بإتباع نهج نتفليكس في تحويل عروض برودواي الشهيرة الى أفلام تضمها الى مكتبتها من الإنتاجات الأصلية ضمن إطار المنافسة المحتدمة بين شركات البث الرقمي المختلفة.

العمل الذي أنجز بموجب صفقة بلغت قيمتها 75 مليون دولار أميركي، سينقل عرض "برودواي" الشهير إلى السينما. صوّر في عام 2016 في مسرح ريتشارد رودجرز في نيويورك بفريق العمل الأساسي الذي لمع على الخشبة.



فيلم «هاميلتون» من كتابة لين ــ مانويل ميراندا وإخراج طوماس كايل، يحكي القصة الحقيقية للثورة الأميركية واختراع النظام المالي الأميركي، الذي يمكن رؤيته من خلال عيون السياسي الطموح والأب المؤسس ألكسندر هاميلتون.

وفي مقابلة مع مجلة "فارايتي"، قال ميراندا الذي سبق أن جسّد شخصية هاميلتون في المسرح، إنّه "كلنا لدينا ذلك الصديق الذي يقول إنّه رأى العمل من بطولة الممثلين الأصليين... غير أنّنا في هذا الشريط نسرق هذا التبجّح الجميع لأنّنا نعمل مع فريق الممثلين الأساسي". وكان يفترض أن يصل فيلم "هاميلتون" إلى السينمات في 15 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2021، غير أنّه سيبصر النور عبر «ديزني بلاس» قريباً في محاولة من "ديزني" لـ "رفع معنويات الناس في ظل جائحة كورونا".