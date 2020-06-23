جاستن بيبر ينفي تهمة الاعتداء الجنسي عن نفسه

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"الخليج 365" من بيروت: نفى مغني البوب جاستن بيبر مزاعم إمرأة إتهمته بالإعتداء عليها جنسياً عام 2014 مقدماً فواتير وأدلة أخرى قال إنها تثبت أن من المستحيل وجوده في فندق بولاية تكساس الأميركية مسرح الإعتداء المزعوم.

وقال المغني الكندي (26 عاماً) في سلسلة تغريدات مطولة على تويتر يوم الأحد ”هذه القصة غير حقيقية“ مضيفاً أنه سيتخذ إجراءً قضائياً.

وقال بيبر ”هذه القصة مستحيلة وفقا للواقع ولذلك سأعمل مع تويتر والسلطات لإتخاذ إجراء قانوني“.

وكانت امرأة تدعى دانييل إتهمت بيبر على تويتر يوم السبت بالإعتداء الجنسي. وقالت المرأة إنه اعتدى عليها في فندق بمدينة أوستن في ولاية تكساس يوم التاسع من مارس آذار 2014 بعد وصوله فجأة لحضور مهرجان موسيقي.

وحذفت تغريدات المرأة ولم يتسن الوصول إليها للتعقيب.

وقدم بيبر يوم الأحد فواتير فندق ورسائل بريد الكتروني وتقارير إخبارية قال إنها تثبت أنه كان يقيم مع صديقته آنذاك سيلينا غوميز وأصدقاء آخرين في مواقع مختلفة بأوستن في يوم الإعتداء المزعوم.