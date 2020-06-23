خالد عبد الرحمن يغادر المستشفى بعد تعافيه من وعكة صحية

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن بندر عبد الرحمن، مدير أعمال نجم الغناء السعودي خالد عبد الرحمن بأنه غادر المستشفى يوم أمس الاثنين عقب تعافيه من أزمته الصحية التي مر بها.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: ”‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبشركم أخوي خالد اليوم طلع من المستشفى“. وأضاف مدير أعمال خالد عبدالرحمن قائلا: ”والآن متواجد في المنزل ويشكر كل من اتصل للسؤال عنه وكل من دعا له وجزاكم الله خير“.

وكان الفنان السعودي قد كشف قبل أسبوع في تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“، تعرض والدته لوعكة صحية، مطالبا جمهوره بالدعاء لها، ولم يلبث بعدها بيومين أن أعلن أنه ”يمر بوعكة صحية منذ 10 أيام“، راجيا من متابعيه الدعاء له. ولم يكشف خالد عبدالرحمن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها ووالدته.

وأشار بعض الأصدقاء المقربين للفنان خالد عبدالرحمن، إلى أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد دون نفي أو تأكيد من طرفه.

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