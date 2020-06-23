تراند اليوم : فنانتان مصريتان تعلنان اعتزال التمثيل بشكل مفاجئ..ماذا يحدث؟



مفاجأة تلقاها الجمهور المصري بعد إعلان فنانتين شابتين اعتزال التمثيل بشكل مفاجئ دون اعلان الأسباب التي دفعتهم للقرار،حيث أعلنت الفنانة إنجي خطاب في بيان مقتضب اعتزالها التمثيل.

وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ": إنجي خطاب تعلن اعتزال التمثيل"، فيما سألها أحد متابعيها: "الكلام دا بجد؟ .. فردت قائلة: بجد".

فيما سألها شخص ما إذا كانت سوف ترتدي الحجاب لترد قائلة: هو علشان اعتزلت لازم اتحجب؟

ثم فاجأت الفنانة المصرية داليا إبراهيم، جمهورها بإعلان اعتزالها التمثيل، بعد ساعات قليلة من إعلان زميلتها إنجي خطاب توديع الوسط الفني.

ونشرت داليا منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، قالت فيه: ”قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، شكرا“.

ولم توضح داليا الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، واكتفت باستعراض مسيرتها الفنية طوال السنوات الماضية.

وبدأت داليا إبراهيم التمثيل في سن صغيرة، حيث اكتشفها الفنان محمد صبحي وقدمت معه مسرحية ”ماما أمريكا“ و“بالعربي الفصيح“، وكانت بداية شهرتها عندما شاركت في مسلسل ”يوميات ونيس“.

وكان لداليا العديد من المشاركات السينمائية، أبرزها أفلام: ”دعاء“ و“قشر البندق“ و“القتل اللذيذ“ و“مبروك وبلبل“ و“شباب رايح جاي“ و“كلمني شكرا“.









