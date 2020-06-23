بعد 29 يومًا على إصابتها بكورونا.. 13 شائعة وفاة تزيد من معاناة رجاء الجداوي

اعتادت مواقع التواصل الاجتماعي، على إثارة الجدل، ونشر مستخدمي السوشيال ميديا الشائعات دون التأكد منها أو الرجوع إلى مصادر موثوق منها، حيث اكتملت الفنان رجاء الجداوي اليوم الثلاثاء تحديدًا 29 يومًا على إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وخلال فترة إصابته قرابة الشهر ظهرت حوالي 13 شائعة تفيد بوفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وتعكس كثرة شائعات الوفاة غير الصحيحة، مدى استهتار وتبادل الأخبار المزيفة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وحجم الإهمال المقنن لدى نشطاء السوشيال ميديا والتي تعكس عدم المسؤولية وطبيعة الأزمة التي تمر بها دول العالم .

وأكدت إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، يوم الأحد 24 مايو 2020، وهو ما أثار حالة من الحزن بين الوسط الفنى ومحبى الفنانة في مصر والوطن العربى.

وأجريت خلال الثلاثين يومًا، الفنانة رجاء الجداوي، 3 مسحات للتعرف على إيجابية الفيروس داخل الجسم أم تم القضاء عليه، وللأسف حتى الآن التحاليل بتؤكد أنها مازالت تحمل الفيروس، ولاحظ ايضًا خلال الثلاثين يومًا أنه بمعدل

يومين تظهر شائعة وفاة الفنانة رجاء الجداوي، الأمر الذي يضع أسرة الفنانة والطاقم الطبي المعالج لها تحت ضغط كبير، إضافة إلى حالة القلق التي تسيطر على أسرة الفنانة رجاء الجداوي.

وكانت أخر المرات التي أنتشرت فيها شائعة وفاة الفنانة رجاء الجداوي، اليوم الثلاثاء 23 يوينو، الأمر الذي تصدرت خلاله أيضًا الفنانة رجاء الجداوي، مؤشر بحث جوجل، حرصًا من جمهورها لمعرفة مدى صحة الخبر.

ونشرت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، دعاءً مؤثرا لها، أمس، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب تدهور حالة والدتها الصحية واحتياجها إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى.

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وقالت ابنة رجاء الجداوي "لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمى الحياة يا قادر يا مجيب يا شافى أكتب لها الشفاء ومن عليها

بالشفاء، يارب أنت القائل وقولك الحق اذكرونى أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبى ومن عقلى ومن يقينى بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافى المحيى المميت الخالق القوى المتين المجيب الحى القيوم، وأنت أيضًا القائل ادعونى استجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافى اشفى أمى أنت الذى تحيى العظام وهى رميم أحيى أمى بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافى يا مجيب يارب، ولا حول ولا قوة لى ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلى العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك".

وكانت الجداوي قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوى، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" يوم الأحد 24 مايو 2020، وهو ما أثار حالة من الحزن بين الوسط الفنى ومحبى الفنانة فى مصر والوطن العربى.

وتبلغ الفنانة القديرة رجاء الجداوي من العمر 81 عامًا، وكانت تقدم برنامجا يوميا في رمضان على "الراديو 9090" بعنوان "نحاول"، كما شاركت فى بطولة مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربينى.