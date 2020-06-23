ما صحة الأخبار المتداولة عن وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية.

مصدر طبّي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية نفى هذه الشائعات مؤكدًا أنها ما زالت في العناية المركزة في المستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

كما نفى المصدر الطبّي في مستشفى أبو خليفة، إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوي، التي تتواجد داخل العزل الصحى منذ 31 يومًا.

وأكد المصدر الطبّي، في تصريحات إلى موقع "اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى لم تجرى منذ دخولها العزل الصحى في مستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وقد تدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها.

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وتابع المصدر الطبي، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهازCPAP"، إلي جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعى 55%.‎

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.