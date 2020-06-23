حقيقة طلاق دنيا بطمة عن محمد والد حلا الترك

في الوقت الذي تتجاهل فيه الفنانة المغربية دنيا بطمة أنباء إنفصالها عن زوجها المنتج محمد الترك والد الفنانة الشابة حلا الترك، قام محمد بنشر جملة قال فيها: "شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة" على حسابه عبر "انستجرام" قبل أن يٌغلق الصفحة تماماً.

وقامت دنيا بطمة يوم أمس بحذف جميع صور زوجها ، وأزالت اسمه كتعريف أنه مدير أعمالها، وقامت بحظره من جميع حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور لدنيا بطمة وزوجها سوياً خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما "غزل"، لكن ما قامت به دنيا أثار الشكوك، خاصة أن زوجها تغيب أيضاً عن حفل تخرج ابنته الفنانة حلا الترك من أجل مساندة دنيا بطمة في حملها الثاني الذي أعلنت عنه مؤخراً.

حجب الترك ودنيا خاصية التعليقات من المنشورات التي يتقاسمانها مع متابعيهم، ما جعلهم أكثر عرضة للسخرية والانتقادات.