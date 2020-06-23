وسائل إعلام مصرية تنفي وفاة رجاء الجداوي

نفت وسائل إعلام مصرية خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وقالت مصادر طبية إن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي حرجة بعد أن دخلت في مشكلة جديدة وهي تليف الرئتين، مشيرين إلى أن حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا كان من الممكن أن يعطى نتيجة جيدة إلا أن المشكلة تعقدت بظهور أزمة تنفس.

وكانت مصادر مقربة من أسرة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، كشفت لـ"الخليج 365"، عن تدهور حالتها الصحية فجر الإثنين، ودخولها إلى غيبوبة.



وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة وهو ما أزعج أسرتها التي طالبت الجميع بالدعاء.

Advertisements

وكتبت أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك دعاء مؤثراً، قالت: "لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيي يا مميت أكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافي اكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

وفي 24 مايو الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية منذ 31 يوما، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.

كما أعلن الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا.