أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/6/23 11:41 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت شبكة نتفليكس استكمال تصوير الموسم الثاني المنتظر من مسلسل "ذا ويتشر" للنجم البريطاني هنري كافيل، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن شبكة البث الرقمي، أعلنت أن استكمال تصوير الموسم الثاني من المسلسل، سيكون في يوم 17 أغسطس/ آب.
وبدأ إنتاج الموسم الثاني من مسلسل The Witcher في فبراير/ شباط الماضي، وتم تصوير بعض المشاهد في مدينة "سري" البريطانية، قبل أن يتوقف العمل على المسلسل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وسبق أن أعلنت صحيفة "جارديان" البريطانية، خلال الأسبوع الماضي، أن مجموعة كبيرة من الأفلام تشهد استكمال تصويرها قريبا، في فترة ما بعد كورونا، من ضمنها فيلم Jurassic world، وفيلم Aavatar الجزء الثاني.
ويشارك في بطولة مسلسل The Witcher، بجانب النجم هنري كافيل، كل من أنيا شالتورا، وفريا آلان، وإما أبلتون.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة تصوير "ذا ويتشر".. إعلان موعد استكمال الموسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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