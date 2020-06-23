أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/6/23 11:15 ص بتوقيت أبوظبي
رحل النجم الهندي الشاب "سوشانت سينغ راجبوت" منتحرا في الرابع من يونيو الماضي، وتسببت وفاته في حزن كبير لنجوم بوليوود والملايين من عشاق أعماله السينمائية.
وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن سوشانت، توفي وكان هناك عمل سينمائي أخير، يعمل على تصويره مع صديقه المقرب المخرج، "سانديب سينغ".
وأوضح الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، أن سانديب، أعلن عبر منشور عبر حسابه على موقع أنستقرام، أنه رغم وفاة سوشانت، سيستكمل تصوير الفيلم الذي سيطرح بعنوان Vande Bharatam.
وذكر إنديا توداي، أن المخرج "سانديب سينغ"، كان من أقرب أصدقاء سوشانت، وهذا الفيلم يعتبر الأول له في مسيرته كمخرج ببوليوود.
كما أعلن "سانديب" عبر منشوره على أنستقرام، أن الفيلم سيكون إهداء لذكرى صديقه النجم الراحل، الذي كان سيشاركه في إنتاجه قبل وفاته، وهو من تأليف "راج شانديليا".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم وفاته.. استكمال تصوير آخر أفلام "سوشانت سينغ راجبوت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.