وفاة الهوليوودي جويل شوماخر بالسرطان.. مخرج "باتمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المخرج الهوليوودي جويل شوماخر مخرج فيلمَين من سلسلة "باتمان" و"لوست بويز" عن عمر 80 عاما بالسرطان

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن بيان لأحد وكلاء أعماله،إن المخرج الهوليوودي الذي بدأ حياته المهنية كمصمم أزياء قبل أن يصبح اسما بارزا في هوليوود، توفي "بسلام" في نيويورك "بعد عام من معركته مع السرطان".

وشوماخر معروف خصوصا بإخراجه فيلمي "باتمان فوريفر" عام 1995 و"باتمان أند روبن" عام 1997.

وتولى شوماخر إخراج سلسلة "باتمان" من تيم بيرتون وكان أول فيلم أخرجه من بطولة فال كيلمر ناجحا جدا.

لكن فيلمي "باتمان فوريفر" و"باتمان أند روبن" تعرضا لانتقادات من النقاد والجمهور الذين أعربوا عن استيائهم من إضافات شوماخر على زي باتمان.

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وفي مقابلة العام 2017، قال شوماخر لمجلة "فايس" إنه يريد "الاعتذار من جميع محبي السلسلة لتسببه بخيبة أمل"، مضيفا أنه شعر بأنه "قتل طفلا".

بدأ شوماخر مسيرته في هوليوود كمصمم أزياء في السبعينات وعمل على أفلام من بينها "سليبر" لوودي ألين (1973) و"انتيريرز" (1978).

وحقق أول نجاح له كمخرج من خلال فيلم "سانت إلموز فاير" في العام 1985.

ويعزى الفضل لشوماخر في مساهمته في إطلاق مسيرات ممثلين مثل ماثيو ماكونهي وكولين فاريل.