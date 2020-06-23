الموسم الخامس من "لوسيفر" في أغسطس على نتفليكس

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/6/23 10:53 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت شبكة نتفليكس عن موعد طرح الموسم الخامس والأخير من مسلسل Lucifer، خلال أغسطس المقبل، على أن يتم طرح الموسم على جزئين من 8 حلقات.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، عن شبكة البث التدفقي عبر الإنترنت، أن موعد بث الموسم الخامس من المسلسل، سيكون تحديدا في 21 أغسطس.
وفي بيان لشبكة نتفليكس، قالت إن الموسم الجديد من لوسيفر سيشهد أحداثا أكثر إثارة من أي وقت مضى، وسيتم الكشف عن أسرار للمرة الأولى، كما سيشهد وفاة شخصيات محبوبة ضمن أحداثه.
وكانت نتفليكس تسلمت مهمة إنتاج مسلسل Lucifer بعد إعلان شبكة FOX وقف إنتاجه بعد موسمه الثالث، وأنتجت نتفليكس الموسم الرابع الذي عرض خلال عام 2019 الماضي، والموسم الخامس والأخير الذي يعرض قريبا.
ويجسد دور البطولة بالمسلسل توم أليس، ويشاركه في البطولة لاورين جيرمان، وليزلي آن براندت و د.ب.وودسايد، و كيفين أليخاندرو.
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