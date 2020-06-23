أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/6/23 10:42 ص بتوقيت أبوظبي
يستعد النجم مايكل كيتون للعودة لتجسيد شخصية الرجل الوطواط "باتمان" من جديد، بعد مضي ما يزيد عن 30 عاما على ظهوره الأول بهذه الشخصية خلال فيلم Batman الذي طرح عام 1989.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، بأن شركة DC لإنتاج أفلام القصص المصورة من عالم باتمان وسوبرمان، تتفاوض حاليا مع كيتون للعودة لتجسيد باتمان في فيلم يطرح في عام 2022 المقبل.
وأوضحت الصحيفة، أن DC ترغب في إنتاج فيلم عن عوالم متعددة يتسبب في تكوينها شخصية "فلاش"، أحد أبطال DC، الشهير بسرعته الخارقة.
وجسد النجم مايكل كيتون شخصية بروس وين، أو باتمان، للمرة الأولى عام 1989، وقدم الشخصية في جزء ثان طرح بعنوان Batman Returns عام 1992.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 30 عاما.. النجم مايكل كايتون يعود إلى "باتمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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