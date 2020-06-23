أحلام تواسي هاني شاكر “اللهم اجبر كسر قلبه جبرًا”

توجهت النجمة الإماراتية أحلام بالدعاء للنجم المصري هاني شاكر بعدما عبّر عن اشتياقه لابنته دينا التي توفيت منذ تسع سنوات.

وكتبت أحلام عبر حسابها على انستغرام: “اللهم اللهم أجبر كسر قلبه جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبراً يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يارب. اجبر قلبه جبر يليق بقدرك وكرمك ياالله لا اله الا الله يارب”.

وكان هاني شاكر قد كتب في وقت سابق: “حبيبة قلب بابا دينا وتؤام روحي وحشتيني قوي الدنيا من غيرك ليس لها اي طعم ولا روح انت اخذتي معك كل الفرح والسعاده وتركتي الذكريات فقط ، أجمل حاجة في الدنيا مجدي ومليكه ربنا يسعدهما ويبارك فيهما ويجمعنا بك في الجنة نحن وكل الذين تحبيهم وربنا يصبرنا على فراقك يا احلى واغلى ملاك رأته عيني”.

وكانت دينا ابنة هاني شاكر قد رُزقت بتوأم “ماليكا” و”مجدي” وبعد فترة قصيرة عانت من مرض السرطان حيث توفيت في حزيران عام 2011.