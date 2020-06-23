شكران مرتجى تدخل على خط باسم ومعتصم… “تجنبوا أسئلة المصيدة”

لا زال الموضوع الذي أثاره الممثل اللبناني باسم مغنية في معرض ردّه على الممثل السوري متصم النهار يتفاعل، وذلك بعدما عبّرت الممثلة شكران مرتجى عن رأيها في الموضوع المُحتدم على مواقع التواصل، طالبة بمنشور عبر حسابها على انستغرام، أن لا يطرحوا على الفنانين خلال مقابلاتهم اسئلة تتعلق حول الدراما المشتركة وعن الخلافات أو اسئلة تتمحور حول تقييم الفنانين لمواهب زملائهم، مؤكدة ان هناك نقاداً ومختصين للردّ على هذه الأسئلة، مشيرة في الوقت نفسه أن الفنان في حال لم يجب على الأسئلة يصفه الجمهور بالجبان وفي حال جاوب يعتبر وقحاً واذا جامل يعتبر منافقاً، لافتة ان هناك الكثير من الأسئلة تُطرح على الفنانين غير تلك الاسئلة التي تصب الزيت على النار.

واعتبرت شكران أن للمسلسل منتج ومحطة ومخرج وكاستينغ وهنا ينتهى الموضوع. وختمت قائلة ان لكل فنان جمهوره وبَصمته وموهبته، وهناك منافسة لتحقيق الأفضل ولا شك هناك حظاً أحياناً ولكن فكرة الالغاء اصبحت مقيتة تعالوا نصفق لبعضنا البعض ليس من الخطأ ان نغار كي نبدع في أعمالنا.

شكران لم تقف عند هذا المطلب بل تابعت بمنشور آخر طالبت فيه باتفاق ضمني بين الفنانين ان لا يجيبوا على “أسئلة المصيدة من البعض” بحسب تعبيرها. وتابعت “تعالوا لنؤمن بالقسمة والنصيب وتوزيع الأرزاق من رب العالمين. بفيلم أميركي هناك ممثل أصله إيطالي أو إسباني وممثلة أصلها مكسيكي أو برازيلية في حياتنا لم تسمع احد يتكلم على أحد لأن الفن يجمع ولا يفرق وفي عالمنا كل يوم نفترق أكثر “والله خلص”.

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وعبّرت شكران عن حبها للجميع مؤكدة ان “الفانز كمان ما بيقصروا”، متمنية على الجميع أن يقدم اعمالاً السنة المقبلة.

واعترفت في النهاية أنها ليست مثالية وتغار وتتمنى أيضاً ولكن هناك الكثير من الأشياء في الحياة وبالعمل ليست بيدها وفي كل المهن ولكن بعض التصالح مع الذات والصبر وهذا الكلام عن تجربة”.

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