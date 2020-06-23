شكرا لقرائتكم كورونا مازال يسكن جسدها.. المسحة الثالثة لرجاء الجداوي إيجابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل في مصر، الجمعة، إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي.

وقالت لـ"العربية.نت" إن نتائج تحاليل المسحة الثالثة للفنانة إيجابية، مما يعني استمرار وجود الفيروس بجسدها منذ حجزها بالمستشفى منذ 26 يوما.

وأضافت أن الفنانة ما زالت محتجزة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأوكسجين في الدم، مشيرة إلى أن الفنانة تم حقنها بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه مستقرة.

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رجاء الجداوي بالمستشفى

يأتي هذا بعد أيام من إصابة طبيب الفنانة القديرة بالفيروس، حيث كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة إصابة الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الطاقم الطبي المعالج للفنانة بفيروس كورونا.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مصدر طبي بالمستشفى أن الجداوي أجرت ثاني تحليل للتأكد من سلبية أو إيجابية فيروس كورونا لديها، لتظهر النتيجة إيجابية، واستمرار تواجد الفيروس في جسدها.

يُذكر أن الفنانة، التي تبلغ من العمر 81 عاماً، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

ودخلت مستشفى العزل في الإسماعيلية ليلة عيد الفطر ومازالت ترقد به حتى اليوم.