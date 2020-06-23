الحسناء هدى رمزي.. درست الإعلام واتجهت للتمثيل وتزوجت 6 مرات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفتت الفنانة المصرية هدى رمزي الأنظار إليها فور ظهورها على الشاشة لجمالها المبهر، وقدمت عدد من الأدوار الهامة في نهاية الثمانينات والتسعينات، ولكنها اعتزلت بعد ذلك.

هدى رمزي من مواليد عام 1958، تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهي شقيقة المنتج حسن رمزي، وعمة الفنان شريف رمزي.

هدى شاركت في عدد من الأعمال السينمائية الهامة ومنها: «جري الوحوش، حنفي الأبهة، مع سبق الإصرار»، كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية ومنها: «الحب وأشياء أخرى، أحلام الفتى الطائر».

تزوجت حسناء السينما 6 مرات كان آخرها من لاعب الكرة شريف عبدالمنعم، والتي انفصلت عنه سريعا بعد ذلك.

هدى تعرفت على شريف أثناء فتحها محل لبيع الزهور بالزمالك وحضر الافتتاح، وأحب الثنائي بعضهما من النظرة الأولى، وطلبها شريف من محمد حسن رمزي، ومثلما حدث الزواج بسرعة تم الطلاق بسرعة أكبر.

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تزوجت هدى أيضا من رجل الأعمال مصطفى البليدي، والذي انفصلت عنه ومنحها وقت الزواج طقم من الماس وفيلا.

البليدي تحجج بضائقة مالية وطلب من هدى طاقم الماس بعد الطلاق، ولكنها فوجئت أن الفنانة ميرفت أمين ترتديه بعد زواجها منه، وقالت ميرفت وقتها إنها لم تكن تقبل بذلك أبدا لو أخبرها.

بعيدًا عن البليدي وشريف عبدالمنعم كانت هدى متزوجة من ممثل شاب يُدعى خالد، ثم رجل الأعمال طه غانم الذي طلقها بعد مشاكل طويلة، وأنجبت منه نجلها محمد، ثم المحامي سمير عيسى، وآخر يُدعي محمد عيسي، وذلك وفق ما نشرته «بوابة الأسبوع» في نوفمبر 2014.

اعتزلت التمثيل بعد ذلك، وارتدت الحجاب، ولكنها خلعته بعد ذلك، وظهرت من دونه، مع رفضها العودة للتمثيل مرة أخرى.