مقتل مغني الراب الأمريكي تراي سافاج

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لقي مغني الراب الأمريكي الشهير تراي سافاج - Tray Savage، مصرعه في حادث لإطلاق النار في الساعات الأخيرة يومة الجمعة 19 يونيو، وذلك أثناء قيادته لسيارته على الجانب الجنوبي من ولاية شيكاغو الأمريكية.

وبحسب موقع TMZ، المعني بأخبار المشاهير، والذي أعلن خبر الوفاة، فإن المطرب صاحب الـ 26 عام، تم نقله إلى مستشفى جامعة شيكاغو الطبية، حيث أعلن وفاته بعد وصوله بساعات قليلة، أثر أعيرة نارية تم إطلاقها عليه.

كما نسرت الصحيفة بيان لعائلة الرابر الأمريكي، قالت فيه “أن عائلة شيف جلو بأكملها تشعر بالحزن الشديد لفقدان تراي سافاج، الذي تم وفاته مبكراً، كان حبه الأول مكرساً دائماً لخطيبته وأطفاله وعائلته وموسيقاه، للأسف لا يمكننا استعادته من جديد”.

ووفقا لمتحدثة باسم إدارة شرطة شيكاغو، فإن النجم الأمريكي، وهو عضو في فرقة الزعيم كييف الموسيقية، أصيب برصاصة في العنق والكتفين، وتم نقله إلى جامعة شيكاغو الطبية كانتر، حيث أعلن عن وفاته في وقت لاحق.

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وبحسب شهود العيان، فقد رُصدت سيارة دفع رباعي بيضاء، في المنطقة وقت إطلاق النار، بينما لا يوجد مشتبه فيهم رهن الاحتجاز حتى الآن.

وقال إدريس دايكس، المسؤول عن إدارة أعمال سافاج، إن الأخير أحد الأعضاء الأوائل في جلوري بويز إنترتينمنت، التي تم تأسيسها من قبل الرئيس كييف وفريدو سانتانا، وكان النجم الواعد حماسيا بشكل كبير ويبحث دائمًا عن الإيجابية، وكان في طور إنشاء ألبوم جديد، وكان شقيقًا عظيمًا لكييف وأبًا مخلصًا لأطفاله وسنفتقده حقًا“.

ولجأ عدد من عشاق النجم الأمريكي إلى منصة ”تويتر“ لمشاركة حزنه، حيث كتب أحدهم: ”ارقد بسلام يا سافاج“ وغرد الكثيرون معربين عن حزنهم الشديد لوفاته.