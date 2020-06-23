والدة رانبير كابور تكشف سرًا عنه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

رغم حداثة سنه يالمقارنة بنجوم كبار لكن الهرة التي حققها النجم الهندي رانبير كابور، جعلته واحد من أكثر الممثلين الموهوبين في بوليوود وأيضًا من أكثر الممثلين سحرًا في صناعة السينما.

كشفت والدة رانبير كابور “نيتو كابور” ذات مرة، قصة مثيرة للاهتمام عن ابنها، وروت نيتو خلال مقابلة صحفية إحدى القصص التي كانت عبارة عن حادثة أغرق فيها رانبير عن طريق الخطأ خادمة منزلهم.

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تقول زوجة النجم الهندي الراحل ريشي كابور، “دفع رانبير الخادمة إلى حوض السباحة، وكانت قد بدأت غرقت تقريبًا، كان رانبير يعلم أن الخادمة قد تغرق لأنها لا تستطيع السباحة لكنه ما زال يدفعها فقط ليرى كيف ستتمكن من الخروج وإنقاذ حياتها.

وكشفت نيتو عن هذا الحادث في أثناء سرد طبيعة رانبير المؤذية، وقالت: “في حلقة أخرى، عندما كانت العائلة في مدينة نيويورك، أطفأ جرس الإنذار لمعرفة ما يحدث واضطررنا للتعامل مع رجال الشرطة مما أوقعنا في مشاكل كبيرة”.

وكشفت الممثلة السابقة أيضًا أن رانبير غالبًا ما كان يضرب ضرب شقيقته الكبرى ريديما. ولفتت أيضا في حديثها أنه كان مزعجا في المدرسة.