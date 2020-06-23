بعد اعتراف نجله بعملية التحول الجنسي.. هشام سليم: ارحموه وهناك الآلاف يعانون مثله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في لحظة وصفها البعض بالمتهور، اطل نور نجل الفنان المصري هشام سليم في مقطع فيديو منهاراً مدافعاً عن الفتاة المصرية سارة حجازي التي انتحرت في كندا، بعد المعاناة التي عاشتها عقب إعلانها عن مثليتها الجنسية.

نور اعتبر الهجوم على سارة حجازي مثل الهجوم عليه، مؤكداً أنه يقف نفس موقفها، لأنه لم يكن عابراً للجنس كما صرح مسبقاً، معترفاً بخضوعه لعملية تحول جنسي باختياره وليس تصحيح جنس، وقال: «للى راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقي منافق، اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق، واللى هيجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك».

وأضاف منفعلاً: «ين الإنسانية يا جماعة، اللى هيجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنش في خلل هرموني، ولا كان في حاجة، دا مكنش تصحيح، دا كان تحويل، فا انا قدام ربنا اللى عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود يأكلك».

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وفي موقف مدافع عن كل المثليين جنسياً، هاجم نور كل منّ ينتقدهم متابعاً: «هتقولوا عليا كدا لما اموت؟ عادي مش فارقلي، بس لو انت بتشرب وبتزني وبتحشش، أنا زي زي سارة حجازي، واللى مش راضي بيها مش راضي بيا، واللى مش راضي بيها مش عاوزة عندي، احنا بني أدمين يا جماعة، الجريمة بتاعتها ايه؟ انها بتحب البنات؟ انتو مش ملائكة علشان ترحموا الناس، فهموني أو فهموا نفسكم، أنا مش عارف انتو ليه بتدعموني ومش بتدعموا الناس التانية، أنا مش فاهم ليه الدعم دا كله ليا».

موجة كبيرة من الانتقادات أثارها نور بالفيديو الذي انتشر سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه ووالده النجم المصري هشام سليم بالكذب، حيث سبق وصرح الأب وابنه بأن نور أجرى عملية تصحيح جنسي وليس تحول، الأمر الذي دفع هشام للرد على هذه الانتقادات قائلاً: «ياريت نرحم الناس دى، خاصة ابنى نور لأنه أتولد كدة، وأنا أكثر واحد عارف الحكاية وهو طفل وأنا شخصيا شايف أنه لابد أن يعيش حياته كما يشاء».

هشام أضاف: «الذى يحاسب هؤلاء هو ربنا وليس أشخاصا أخرى خاصة أن الرحمة مذكورة فى القرآن أكثر من مرة، مشيرا إلى أن أى عالم من العلماء يقول لا أحد سوف يدخل الجنة بغير رحمة ربنا»، وتابع: «هناك الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من نفس مشكلة ابنى نور ويتحدثون معه طول الوقت ويجب علينا أن نساعدهم فى هذه المشكلة ونعرف ماذا يريدون».