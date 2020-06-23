شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أبيها.. ريهام عبد الغفور: أجدع وأحن وأكرم أب ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة ريهام عبد الغفور أبيها الفنان القدير أشرف عبد ‏الغفور بعيد ميلاده بصورة على إنستجرام تحتضن فيها أبيها ‏وعلقت: "عيد ميلاد أجدع وأحن وأطيب وأكرم وألطف أب وبنى ‏آدم وكائن حى على وجه الأرض.. كل سنة وأنت طيب يا ‏حبيبى.. وربنا يبارك فى صحتك وعمرك يارب".‏

وكانت وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة إلى أطباء مصر، ‏لجهودهم فى مكافحة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ‏الآلاف، وحصد أروح العشرات فى مصر، ونشرت ريهام فيديو ‏قصير تتوجه من خلال بالشكر إلى الأطباء.‏

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وعلقت ريهام على الفيديو الذى نشرته قائلة، "ربنا يعدي الأيام ‏الصعبة دي علينا جميعاً وتبقي ذكرى بس أكيد هيكون في ‏دروس مستفادة أهمها هي الامتنان لجميع النعم اللي الواحد كان ‏بينسي يحمد ربنا عليها وأولهم الصحة.. شكر خاص حقيقي ‏لدكاترة مصر العظماء ربنا يقدركم ويجعلوا فى ميزان حسناتكم"‏