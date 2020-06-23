شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أبيها.. ريهام عبد الغفور: أجدع وأحن وأكرم أب والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة إلى أطباء مصر، لجهودهم فى مكافحة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب الآلاف، وحصد أروح العشرات فى مصر، ونشرت ريهام فيديو قصير تتوجه من خلال بالشكر إلى الأطباء.
وعلقت ريهام على الفيديو الذى نشرته قائلة، "ربنا يعدي الأيام الصعبة دي علينا جميعاً وتبقي ذكرى بس أكيد هيكون في دروس مستفادة أهمها هي الامتنان لجميع النعم اللي الواحد كان بينسي يحمد ربنا عليها وأولهم الصحة.. شكر خاص حقيقي لدكاترة مصر العظماء ربنا يقدركم ويجعلوا فى ميزان حسناتكم"
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