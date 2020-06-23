شكرا لقرائتكم خبر عن جويل شوماخر.. وفاة مخرج أفلام "باتمان" عن عمر يناهز 80 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُوفي المخرج العالمي "joel schumacher - جويل شوماخر"، مخرج أفلام "باتمان" عن عمر يناهز الـ80 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووضع المخرج العالمي "joel schumacher - جويل شوماخر" بصمته في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة مثل قصة مصاصي الدماء المراهقين "The Lost Boys"، وthe Julia Roberts melodrama "Dying Young، والعمل، وكان معروفًا بشكل أفضل في أفلام باتمان، حيث أخرج "باتمان للأبد" وباتمان وروبن" في التسعينيات.

وولد جويل شوماخرفي كوينز، وكان يدرس في مدرسة بارسونز للتصميم في جامعة نيو سكول، وعمل كمصمم نوافذ قبل مسيرته في هوليوود التي بدأت كمصمم أزياء، وفي السبعينيات أصبح كاتبا ومؤلفا، ثم بدأت مسيرته كمخرج، حيث أخرج فيلم "The Incredible Shrinking Woman" بطولة ليلي توملين.

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واكتسب جويل شوماخر سمعة جيدة في تحديد واختيار المواهب الشابة، كما يتضح من فريق الممثلين في "سانت إلموز" و"لوست بويز" ، والتي شملت ديمي مور وروب لوي وكيفر ساذرلاند.

وفي الآونة الأخيرة، أخرج جويل شوماخر النسخة السينمائية من المسرحية الموسيقية "فانتوم الأوبرا" وبعض حلقات دراما Netflix "House of Cards".