شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة "بـ100 وش".. آسر ياسين لمصطفى درويش بعد شفائه من كورونا: ألف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة مسلسل بـ100 وش الذى عرض في شهر رمضان الماضى، حرص النجم آسر ياسين، عبر حسابه بموقع إنستجرام، على تهنئة الفنان مصطفى درويش بشفائه من فيروس كورونا، والذى كان يلعب دور فتحى، والذى نجح في النصب على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية.

وقال آسر ياسين، من خلال فيديو عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام: "ألف سلامة يا شبح العالم.. طبعا ماحدش مبسوط خالص من اللى أنت فيه.. شوية بعد ما سرقتنا كلنا.. أنا رايح أسرق خزنه دلوقتى عشان أعوض الحاجات أنا وعيالى.. سلامتك يا درش".





وكان من ضمن أحداث مسلسل 100 وش، نجحت العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر فى سويسرا ولكن نصب فتحى "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذى فتح لهم الحساب في سويسرا.

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وانتهت الحلقة بسفر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا وتزوج حمادة "إسلام إبراهيم" من حب عمره نادية شقيقه سكر، وتبلغ سكر العصابة بالتخطيط لعملية نصب جديدة فى سويسرا نصيب كل واحد ألف يورو.

وعرض مسلسل "بـ100 وش" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.

يشار إلى أن الفنان مصطفى درويش أعلن تعافيه من فيروس كورونا والذى أصابه قبل عدة أيام، حيث نشر مصطفى عبر حسابه على "إنستجرام" فيديو قال خلاله: "الحمد لله سلبي كورونا.. تجربتي مع كورونا، شكرا لكل اللي دعالي ربنا مايورينا مكروه فى حد".