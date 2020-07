شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان مفتوح وكمامة عليها ورد.. تشارليز ثيرون تصطحب بناتها للعشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة تشارليز ثيرون وهي ترتدي كمامة مبهجة مطبوع عليها ورود وبكامل أناقتها، وذلك أثناء قيامها بتناول العشاء بصحبة ابنتهيا جاكسون وأجوست في ماليبو بكاليفورنيا.

من جانب آخر تنتظر ثيرون عرض فيلمها The Old Guard يوم 10 يوليو المقبل، حيث حقق أول تريلر تشويقى للفيلم مشاهدات وصلت إلى نحو 2.5 مليون، وذلك منذ طرحه على الحساب الرسمى لـ شبكة نيتفلكس، ويدور الفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.

Advertisements

وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.