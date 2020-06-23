شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي تسترجع ذكرياتها مع مسلسل "وليه لا": يا وكستي في أختي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة من مشهد في مسلسل "وليه لا" بصحبة النجمة شيرين رضا.

واستعادت الفنانة هالة صديقي ذكرياتها مع مسلسل "وليه لا"، معلقة على الصورة قائلة: "يا وكستي في أختي، حتى هالة العاقلة اللي عمالة تسخن في عاليا، رايحة تتجوز واد صغير.. صحيح قمر بس برضه اعمل أيه فيها".

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ومسلسل "وليه لا" يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينيات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.