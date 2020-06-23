ياعمرنا .. دويتو غنائى جديد يجمع مجد القاسم بشقيقه محجوب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل دويتو غنائى جديد بمشاركة شقيقة المطرب محجوب القاسم يحمل اسم "ياعمرنا"، من ألحانه، وكلمات الشاعر جهاد الأحمدية، وتوزيع نوار البحيرى، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية، حسبما أكد مجد القاسم لـ"الخليج 365".

كان المطرب مجد القاسم قد طرح عدة أدعية دينية فى شهر رمضان ‏الماضى منها "ماية المحاياة" من ‏كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت ‏عصام شوشة، وتقول كلمات الأغنية "مش فى مكان على الأرض مش طالعة منه ‏الآه.. خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله‎".‎

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وانتهى المطرب مجد القاسم فى الأيام الماضية من تسجيل ألبومه الجديد المقرر ‏طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير ‏وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة ‏وجديدة عن أعماله السابقة.