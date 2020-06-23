ابنة عابد فهد تخطف الأنظار بجمالها

احتفل عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي أمس بعيد الأب والذي يوافق يوم 21 يونيو، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان عابد فهد الذي شارك جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور بمجموعة من الصور والمقاطع المصورة له مع أبنائه وهو يحتفل بعيد الأب.

وعلق عابد فهد على الصور والفيديوهات التي نشرها وقال «زينة ليونا تيمي أيام حلوة ومستقبل رائع إن شالله وإلى كل الاصدقاء الآباء ينعاد عليكم بالفرح ونجاح الأولاد الله يبعتلهم أيام حلوة»، وتفاعل معه الكثيرون من زملائه بالوسط الفني ومتابعيه عبر حسابه وتمنوا له حياة طيبة مع أسرته، ولفتت ابنة عابد الفهد الكثيرين بجمالها.

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يشار إلى أن الفنان عابد فهد قد خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين هما «هوس» و«الساحر»، والذي حقق من خلالهما نجاحاً كبيراً للغاية، وأشاد به الكثيرون من محبيه وزملائه بالوسط الفني.

على ناحية أخرى تردد خلال الأشهر الماضية أن الفنان عابد فهد مرشح لبطولة مسلسل الضاحك الباكي الذي يقدم من خلاله شخصية الفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن توقف العمل دون الإعلان عن أي أسباب، وبعدها تم ترشيح الفنان صلاح عبدالله لتقديم العمل، ولكن أيضاً توقفت كافة التحضيرات، ويبدو أن هذا العمل لن يخرج للنور.



شاهدي الصور :