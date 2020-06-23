حقيقة إصابة شريف مدكور بمرض جديد التقطه من المصيف

شارك الإعلامي شريف مدكور جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور له من داخل أحد أحواض السباحة وهو يمارس رياضة السباحة؛ لينفي من خلالها ما تردد خلال الفترة الماضية عن إصابته بمرض جديد التقط عدواه من المصيف، وعلق على المقطع قائلاً صحتي تمام.

اقرئي ايضا : بالفيديو.. إعلامية مصرية شهيرة تحكي تجربتها مع كورونا على الهواء



وخلال الأسابيع الماضية انتشر أيضاً عدد من الشائعات حول إصابة شريف مدكور بفيروس في الدم بسبب العلاج الكمياوي الذي يحصل عليه للعلاج من مرض السرطان، وخرج وقتها شريف مدكور وعلق في منشور له وقال «أنا الحمد لله بخير نعمة وفضل وموضوع الفيروس اللي في الدم ده كان في شهر نوفمبر اللي فات وخفيت منه من زمان مش عارف ليه في صفحات كاتبة الموضوع».

Advertisements

وكان الإعلامي شريف مدكور حرص على توجيه رسالة للفنانة رجاء الجداوي بعد أن علم بإصابتها بفيروس كورونا وقال في هذه الرسالة «ألف ألف سلامة على حضرتك، إن شاء الله تقومي وترجعي لينا بخير وصحة، الرجاء الدعاء والصلاة للغالية ست الكل مدام رجاء الجداوي، ربنا يشفيها ويشفي كل المرضى»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين تمنوا الشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوي.

اقرئي ايضا : كلمات مبكية من ابنة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية في العناية المركزة