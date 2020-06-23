هل أجرت كارول سماحة عمليات تجميل غيَّرت من ملامحها؟ شاهدوها في أحدث ظهور لها

انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من تصوير كليبها الجديد «bon voyage»، الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز، كما تتولى مهمة إخراج كليبها المخرجة المصرية بتول عرفة، في تعاون يجمعهما للمرة الأولى أيضاً، وظهرت كارول في كواليس الكليب بملامح مختلفة وأكثر شباباً، مما دفع البعض للتساؤل إن كانت قد أجرت أي عمليات تجميل مؤخراً، لكن البعض أكد أنها لجأت لاستخدام مساحيق تجميل تبرز جمالها بشكل أفضل ولم تقم بإجراء أي عمليات تجميل.. وحرصت سماحة على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يوماً كاملاً، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم، والتي أثرت بشكل كبير على إنتاج الأغنيات الجديدة، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج وفريق العمل على الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء التصوير.

وتكثف المخرجة بتول عرفة جهودها في الوقت الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة المونتاج، استعداداً لطرحه على القنوات الفضائية قريباً.