تحدث الفنان محمد أسامة نجم مسرح مصر والشهير بـ”أوس أوس” عن وفاة طفله “علي” الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين قبل أن يتم شهره الثالث. اقرئي ايضا : بالفيديو.. إعلامية مصرية شهيرة تحكي تجربتها مع كورونا على الهواء

وأضاف: “أنا آسف جداً مش قادر أرد على رسايل أو مكالمات ولو بتحبوني ادعوا لرويدا مراتي ربنا يصبرها ويصبرنا على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله ويخلي لينا ابننا عمر قدر الله وما شاء فعل”.وكتب أوس أوس تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث قال: “الله يرحمك يا علي ما تعزش على اللي خلقك والوفاة طبيعية وكان نايم وزي الفل”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق للفنان «اوس اوس» على وفاة طفله «علي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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