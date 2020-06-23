كلمات مبكية من ابنة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية في العناية المركزة

يبدو أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تتدهور من يوم لآخر، وبالرغم من حقنها ببلازما أحد المتعافين وتواجدها بالمستشفى؛ إلا أن نتائج المسحات التي تجريها دائماً ما تظهر إيجابية، لذلك لم تجد ابنة رجاء الجداوي أمامها سوى الدعاء لله ومطالبة محبي رجاء الجداوي بالدعاء لها.

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وقالت ابنة رجاء الجداوي في منشور لها «لا الله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. يا خالق يا محيي يا مميت اكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافي اكتب لها الشفاء ومنّ عليها بالشفاء يارب أنت القائل وقولك الحق «اذكروني أذكركم»، وأنا أذكرك دائماً من قلبي ومن عقلي ومن يقيني بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك القادر الوهاب اللطيف الشافي المحيي المميت الخالق القوي المتين المجيب الحي القيوم».

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وأضافت ابنة الجداوي قائلة «وأنت أيضاً القائل «ادعوني أستجب لكم» اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافي اشف أمي أنت الذي تحيي العظام وهي رميم أحي أمي بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافي يا مجيب يارب...... ولا حول ولا قوة لي ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلي العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك».

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