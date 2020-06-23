ياسمين عبد العزيز تنشر صور زفافها على احمد العوضي

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة كارتونية صممها أحد الأشخاص لهما من حفل زفافهما الذي يشغل الكثيرين من متابعيها، وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنقل الصور التي نالت إعجاب الكثيرين.

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من ناحية أخرى فاجأ الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي دخل معها في خلاف حاد خلال الفترة الماضية بسبب زواجها من أحمد العوضي، بمنشور اعتذر من خلاله عن كل ما بدر منه تجاه زملائه خلال الفترات الماضية، وقال في منشور له «عايز أعتذر لصحابي في المهنة إذا صدر مني شيء مش تمام أو غريب وجديد عليا ليهم، اعذروني محدش عارف كمّ المشاكل اللي أنا فيها بقالي سنتين، وللأسف خليت الواحد عصبي جداً، آسف مرة ثانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلى من الأول».

وكان وائل عبدالعزيز أعلن الفترة الماضية أنه سيتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد مجموعة من الفنانين الذين انتقدوا ما قام به تجاة شقيقته بعد أن أعلنت أرتباطها بأحمد العوضي.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ونحب تاني ليه مع شريف منير وكريم فهمي.

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