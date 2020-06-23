قصة وفاة شقيقة سعاد حسني في حادث سير بعمر العشرين

يبدو أن محبي السندريلا سعاد حسني لا يعلمون الكثير عن تفاصيل حياتها، فالجميع يعرف أن لها 3 أشقاء هم المطربة نجاة الصغيرة والملحن عز الدين حسني وجانجاه التي ظهرت مؤخراً في وسائل الإعلام للبحث عن حقوق شقيقتها وكشف حقيقة وفاتها التي مازالت مجهولة حتى الآن.

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ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن سعاد حسني كان لها شقيقة تصغرها في السن تدعى صباح، وكانت تسعى لدخول الوسط الفني أيضاً مع شقيقتيها سعاد ونجاة، ووقعت بالفعل على عقود 3 أفلام وقتها، ولكن القدر لم يمهلها، وذلك بسبب وفاتها في أحد حوادث السير، حيث كانت في اتجاهها إلى مدينة الأسكندرية لحضور حفل غنائي لشقيقتها نجاة، وكانت مع خطيبها، وخلال تواجدهما بالطريق اصطدمت بهما سيارة نقل لتلقي بهما في الترعة؛ لتتوفى في الحال.

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وما لا يعرفه أيضاً الكثيرون أن سعاد حسني كان لها شقيقة أخرى تدعى كوثر.

يشار إلى أن الفنانة سعاد حسني قد توفيت في ظروف غامضة، ولم يتم حتى الآن اكتشاف مرتكب جريمة قتل سعاد حسني، ورجح الكثيرون أن ما تردد عن انتحار سعاد حسني غير صحيح بالمرة.

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