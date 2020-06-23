بالفيديو.. إعلامية مصرية شهيرة تحكي تجربتها مع كورونا على الهواء

روت الإعلامية ريهام السهلي في أول ظهور إعلامي لها بعد تعافيها من كورونا تجرِبتها مع الفيروس.

أشارت إلى أن إصابتها بفيروس كورونا كانت صعبة للغاية ولكنها تحمد الله تعالى على تخطيها بسلام.

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وعبرت ريهام السهلي عن افتقادها لمتابعي «إكسترا نيوز» بسبب كورونا، كما عبرت عن شكرها للعاملين بالقناة على مساندتهم لها.

وأكدت أن المساندة والدعم النفسي الذي تلقته من الجميع ساعدها في تجاوز أزمة فيروس كورونا.

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ولفتت إلى أن دعم العاملين بقناة “إكسترا نيوز” لها خلال فترة الإصابة بكورونا ساهم في رفع حالتها المعنوية وتحسن حالتها النفسية التي أدت إلى التعافي بقوة.

ولفتت إلى أن الاكتشاف المبكر للإصابة بالفيروس عند ظهور أي أعراض يساعد في التماثل للشفاء سريعاً، مطالبة المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض.



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