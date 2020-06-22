رجاء الجداوي في حالة حرجة.. تعاني تليف الرئتين

كشفت مصادر طبية أن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي حرجة بعد أن دخلت في مشكلة جديدة وهي تليف الرئتين، مشيرين إلى أن حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا كان من الممكن أن يعطى نتيجة جيدة إلا أن المشكلة تعقدت بظهور أزمة تنفس.

وأوضحت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية شرقي القاهرة، بحسب صحف محلية، أن الجداوي مازالت تعاني من مشاكل التنفس ولا يمكن الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55، موضحة أن الجهاز يعوض النسبة الطبيعية والتى تصل لـ85 لكي تتنفس بشكل عادي ودون توقف للرئتين.

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وتابعت أن الحالة الصحية كما هي ولم تتغير كثيرا منذ نقلها من غرفة العناية العادية إلى غرفة العناية المركزة، ووصلت مدة بقائها بالعناية المركزة 21 يوما، حيث تم وضعها فى البداية على جهاز سباب حتى تأخرت الحالة فتم وضعها على الجهاز الاختراقي أو الحنجري.



وكانت الفنانة رجاء الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

وفي 24 مايو/ أيار الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية منذ 26 يوما، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.