شكرا لقرائتكم صور.. فنان مصري يصلح إطارات سيارات بزمن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورا للفنان المصري حسين أبو حجاج، داخل ورشته الخاصة بإصلاح إطارات السيارات، حيث ردد البعض عن كونه عاد لمهنته الأصلية مرة أخرى بسبب انتشار وباء كورونا.

"العربية.نت" تواصلت مع الفنان المصري الذي اشتهر من خلال ظهوره بأدوار صغيرة في عدد كبير من الأعمال، لكنها تركت انطباعا كبيرا لدى المشاهدين خاصة أنها أدوار كوميدية.

حسين أبو حجاج داخل ورشته

حيث أكد أنه متواجد بالفعل في محافظة المنيا وهي مسقط رأسه، ويعمل داخل الورشة الخاصة به لإصلاح إطارات السيارات.

لكنه شدد على كونه لم يترك الورشة مطلقا منذ بداية مشاركته في الأعمال الفنية، حيث يتواجد في محافظة المنيا معظم الوقت، وحينما يرتبط بتصوير أعمال فنية يتوجه إلى القاهرة لقضاء فترة التصوير هناك.

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وأوضح الفنان المصري الذي شارك في عدة أعمال أبرزها مسلسل "الكبير" وفيلم "اللمبي"، أنه كان متعاقدا على تصوير مسلسل "جمجوم و بم بم" من أجل العرض في شهر رمضان الماضي.

وبالفعل قاموا بتصوير 3 أيام فقط مع المخرج إسلام خيري، وبمشاركة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وأحمد فتحي، قبل أن يتم تأجيل العمل بسبب انتشار الوباء.

ليعود بعدها إلى محافظة المنيا بصعيد مصر من أجل متابعة العمل داخل ورشته، انتظارا لتحديد موعد جديد من أجل استئناف التصوير مرة أخرى.

وأوضح أبو حجاج أنه لم يفكر مطلقا في ترك الورشة الخاصة به، معتبرا أنها مهنته الأصلية وليس التمثيل قائلا "مفرطش فيها أبدا.. التمثيل ملوش أمان".

وأشار إلى أن في ظل انتشار فيروس كورونا يحاول اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل السلامة، داخل الورشة الخاصة والالتزام بالإجراءات الوقائية قدر المستطاع.