نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، صورة لها من خلال عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . وعلقت ريا على الصورة قائلة " Just smiling Sending everyone #love & #positivevibes" وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : أنا بحبك كتير - منوره حياتي - قمر .

وتشتهر ريا أبي راشد، بعلاقاتها الوطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود، والتي جعلتها في المراكز الاول لأفضل المذيعات في جميع أنحاء العالم، لتواجدها المستمر داخل كواليس تصوير الأفلام العالمية واجراءها حوارات مع عمالقة السينما. Advertisements قد يهمك أيضا: بدون مكياج ريا أبى راشد تخطف الأنظار برفقة زوجها وابنتها ليلى أحمد زاهر تشارك متابعيها بصورة جديدة عبر "الإنستجرام"

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كانت هذه تفاصيل خبر آخر ظهور لـ ريا أبي راشد على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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