رزان مغربي تستعيد ذكريات طفولتها بصحبة والدها وجدها

نشرت الفنانة رزان مغربي، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بصحبة والدها وجدها في طفولتها.



وكتبت رزان على الصورة معلقة :"زوزو هيك كانوا بيدلعونى ..مع بابا الله يطول بعمره وجدى احلى رجل في العالم.. يسكن الجنة في نعيم ..كل يوم عيدك كل لحظه بدعيلك "

يذكر ان أخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة ام بس سى مصر وقد كشفت الإعلامية رازان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان أمرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.

وقالت رازان مغربي خلال مداخلة الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» على قناة «الحدث» إن البرنامج واجه صعوبات وكان لابد التركيز بالقوانين ، موضحا أن البرنامج تم تصويره في لبنان في ظل أزمة الكورونا وكان لابد من الانتهاء من التصوير حتى لا يتضرر أحد.

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وأوضحت رازان مغربي أن برنامج إغلب السقا أصعب برنامج قامت بتقديمه حتى الآن بسبب الظروف التي مرنا بها، مؤكدة أنها سعيدة بنجاح البرنامج رغم الظروف الصعبة وكان وجبة رمضانية للجمهور.

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