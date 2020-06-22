هند صبرى تشارك جمهورها بصورة جديدة

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت هند صبري في الصورة بلوك بسيط باللون الابيض أبرز ملامحها ورقتها.

وكتبت هند معلقة على الصورة: "في كل تغيير، في كل ورقة متساقطة هناك بعض الألم ، وبعض الجمال. وهذه هي الطريقة التي تنمو بها الأوراق الجديدة".



واختيرت هند صبري ضمن ٥٥ نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالًا استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي.

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