أحدث ظهور لـ خالد عليش بصحبة ابنته

نشر الإعلامى خالد عليش عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورا بصحبة ابنته.

وعلق عليش علي الصور: " مهما مر الزمن هيفضل الاب هو سند أولاده.. ده اللي هو انا يعني ???? - ربنا يخليكي لينا يا ميما ❤️ ".

ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

ربنا يبارك لك فيها ويحفظها

ربنا يخليهالك يارب

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ربنا يبارك فيها ويحفظها

يذكر أن خالد عليش يقدم أحد البرامج التلفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت.

وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.

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