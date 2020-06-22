محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته

احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد ولدته ونشر صورة تجمعه بها من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلق على الصورة قائلا " ٢٣-٦ عيد ميلاد امى

كل سنه و حضرتك طيبه و بخير و عقبال ١٠٠٠٠٠٠ سنه

و انتى فى احسن صحه و احسن حال و منورانا و على راسنا دايمًا يا رب إن شاء الله...HAPPY BIRTHDAY

(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) .

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيزمسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

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العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون.

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